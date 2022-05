Entführung und Vergewaltigung in Heidenheim und Ulm: Mütter der Opfer sagen aus

Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung von zwei Jungen vor etwa 15 Jahren in Ulm und Heidenheim haben die Mütter ausgesagt. Auch Therapeuten kamen am Mittwoch vor Gericht zu Wort.

Die Mütter der damals 12 und 13 Jahre alten Jungen gaben vor Gericht an, ihren Söhnen sei es nach der Taten in den Jahren 2006 und 2007 sehr schlecht gegangen. Die Verarbeitung dauert noch heute an, war den Aussagen eines Therapeuten zu entnehmen.

Der Angeklagte aus Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) beim Prozessauftakt im Mai vor dem Landgericht Ulm. SWR SWR

Ein damaliges Opfer erneut in Therapie

Das aus Heidenheim stammende Opfer sei erneut in Behandlung, teilte dessen Therapeut laut einem Sprecher des Landgericht mit. Durch die Verhandlung sei die rund 15 Jahre zurückliegende Tat wieder stärker in sein Bewusstsein gerückt. Beide Opfer seien nach der Entführung und Vergewaltigung in ärztlicher Behandlung gewesen, hieß es vor Gericht.

Angeklagter hat die Taten gestanden

Die beiden Opfer waren in Ulm beziehungsweise Heidenheim entführt und vergewaltigt worden. Der 37-jährige Angeklagte hat die Taten zu Prozessbeginn Anfang Mai gestanden. Der Verteidiger erklärte, dass sein Mandant die Vorwürfe in vollem Umfang einräume. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, 2006 in Ulm und 2007 in Heidenheim Jungen entführt und sexuell missbraucht zu haben.

Täter zerrte Jungen ins Auto und missbrauchte sie

Laut Anklage hat der damals 22-Jährige während seiner Wehrdienstzeit in der Rommelkaserne bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) einen damals 13-Jährigen im nahegelegenen Ulmer Stadtteil Lehr in sein Auto gezerrt. Er sei auf einen Feldweg gefahren und haben den Jungen dort missbraucht. Dabei habe er ihn unter anderem gezwungen, eine Windel zu tragen. Ähnlich verlief der zweite Fall 2007 in Heidenheim, wo der Mann laut Staatsanwaltschaft einen Zwölfjährigen unter anderem zum Oralsex gezwungen hatte. In beiden Fällen setzte der Täter die Jungen anschließend auf Parkplätzen aus.

Kinderpornografie bringt Ermittler auf die Spur

Zum Prozessauftakt hatte eine Beamtin der Ulmer Kriminalpolizei geschildert, wie der 37-Jährige aus Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) in den Fokus der Ermittler geriet. Bei Internet-Recherchen in der Kinderporno-Szene fiel die IP-Adresse des Mannes auf. 2018 gab es eine erste Durchsuchung in seiner Einliegerwohnung in Ebersbach, wo er im Haus seiner Mutter und Großmutter lebt. Damals schon wurden tausende Dateien mit kinderpornografischen Bildern und Videos entdeckt. Bei der Auswertung fiel der Beamtin auf, dass in den Aufnahmen die Opfer häufig Windeln trugen, gefesselt waren und geschlagen wurden - ähnlich wie bei den Fällen in Ulm und Heidenheim.

Ermittler verfolgten Chatverläufe des Tatverdächtigen

Die Ermittler kontrollierten schließlich auch Chatverläufe des Mannes. Dabei tauschte er sich mit Gleichgesinnten über seine Phantasien aus. Außerdem suchte er im Internet Informationen zu einem Bericht in der Sendung "Aktenzeichen XY". So konnten die Beamten den Tatverdacht gegen ihn erhärten. Nach einer zweiten Durchsuchung im Oktober vergangenen Jahres in seiner Wohnung und in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Westerheim, wo die Beamten auch Windeln und Kinderunterhosen fanden, legte der 37-Jährige ein erstes Geständnis ab.

Untersuchungshaft seit Oktober 2020

Am 29. Oktober 2020 erging Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wie eine Kripo-Beamtin vor Gericht sagte, prüfen die Ermittler noch, ob der 37-Jährige für ähnliche Verbrechen im Ausland, z.B. in Österreich und Tschechien, verantwortlich ist. Der Angeklagte ist von Beruf Testfahrer und war häufig mit dem Auto unterwegs.

Für den Prozess sind insgesamt zwölf Verhandlungstage angesetzt. 30 Zeugen und Gutachter werden vernommen. Das Urteil könnte im Juli fallen.