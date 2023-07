Am Landgericht Ulm hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenkurier begonnen. Er wurde mit kiloweise Marihuana erwischt. Zu Prozessbeginn am Mittwoch legte er ein Geständnis ab.

Ein 34-Jähriger soll große Mengen von Marihuana von Spanien nach Deutschland transportiert haben. Bei einer Kontrolle an der A8 zwischen Stuttgart und Ulm flog der mutmaßliche Drogenkurier auf. Der Prozess gegen ihn hat am Mittwochnachmittag am Landgericht Ulm begonnen. Gleich zu Beginn legte der Angeklagte ein Geständnis ab.

Der Angeklagte sagte, er habe einen Fehler gemacht und bedauere seine Tat. Er gab zu, dass er ein Auto mit Reisetaschen voller Marihuana in Marbella in Südspanien übernommen hatte und über Frankreich nach Deutschland gefahren ist. Als Gründe für die Kurierfahrt gab der Mann Schulden an. Er habe wegen der Kinderwunschbehandlung seiner Verlobten 10.000 Euro Schulden gemacht. So habe er für eine künstliche Befruchtung 5.000 Euro gebraucht, die er für die erfolgreiche Kurierfahrt bekommen sollte.

Der 34-Jährige soll von einem bislang unbekannten Hintermann beauftragt worden sein, das Marihuana zu schmuggeln, heißt es in der Anklageschrift. 36 Kilogramm Rauschgift wurden in seinem Fahrzeug während einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Autobahn-Raststätte Gruibingen im Januar sichergestellt.

Die Polizei hat bei dem Angeklagten 36 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der Prozess gegen ihn hat am Mittwochnachmittag am Landgericht Ulm begonnen. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Nicolas Armer

Prozess gegen mutmaßlichen Drogendealer: Landgericht Ulm lädt vier Zeugen

Die Anklage lautet auf unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln und Beihilfe zum Drogenhandel. Der Angeklagte ist in Untersuchungshaft. Ende Juli soll ein Urteil fallen.