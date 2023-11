Acht Jahre Haft für den Angeklagten, so lautet das Urteil des Landgerichts Ulm. Der junge Mann hatte im April einen 17-Jährigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals lebensbedrohlich verletzt.

Der 25-Jährige hatte im April in einer Unterführung einen 17-Jährigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals in den Hals gestochen und dabei lebensgefährlich verletzt. Der Angeklagte muss nun gemäß dem Urteil des Landgerichts Ulm acht Jahre ins Gefängnis. Bei dem Angriff war die Halsschlagader des Opfers vollständig durchtrennt worden. Der Stich war zentimetertief. Das 17-jährige Opfer leidet bis heute unter den Folgen der schweren Verletzung.

Staatsanwaltschaft hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert

Das Urteil gegen den 25-jährigen Täter fiel am Montagnachmittag und blieb unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft und einer Nebenklage. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahre gefordert.

Eine Nebenklage plädierte nach Auskunft einer Gerichtssprecherin auf eine Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren für den Angeklagten. Die Verteidigung hatte dagegen eine Freiheitsstrafe nicht über fünf Jahre gefordert. Der 25-jährige Angeklagte stand in Ulm wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung vor Gericht.

SWR

Opfer war tagelang in Lebensgefahr

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war dem Angeklagten klar, dass ein so tiefer Stich zu lebensgefährlichen Verletzungen führt. Am Tattag, dem 4. April dieses Jahres, war der Angeklagte in der Unterführung am Ulmer Hindenburgring auf eine Gruppe junger Männern getroffen. Er habe sich bedroht gefühlt, so seine Aussage später bei der Polizei. Dann schlug er zunächst einem Jugendlichen, ebenfalls 17 Jahre alt, eine Flasche ins Gesicht. Dieser ging bewusstlos zu Boden und erlitt eine Platzwunde.

Andere aus der Gruppe wollten den Angreifer zur Rede stellen. Daraufhin griff der Tatverdächtige den anderen 17-Jährigen an und verletzte ihn mit dem abgebrochenen Flaschenhals so schwere Verletzungen, dass das Opfer tagelang in Lebensgefahr schwebte.

Notoperation rettet 17-jährigem Opfer das Leben

Bis heute leidet der Jugendliche an einer schweren Sprachstörung und einer Lähmung. Er hatte bei dem Angriff sehr viel Blut verloren und einen Schlaganfall erlitten. Es habe vom Zufall abgehangen, ob er daran stirbt, so die Staatsanwaltschaft. Durch eine Notoperation konnte der 17-Jährige gerettet werden.

Der Angeklagte hatte die Tat teilweise eingeräumt. Er will aber aus Notwehr gehandelt haben.