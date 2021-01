Feuer in Ehinger Spielhalle: Prozess wegen versuchten Mordes beginnt

Auftakt am Landgericht Ulm

In Ulm steht ab Donnerstag eine Frau vor Gericht, weil sie Feuer in einer Spielhalle in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der 42-Jährigen unter anderem versuchten Mord vor.