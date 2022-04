Zu Tode misshandeltes Kind: Mutter soll im Prozess vor dem Landgericht Ellwangen aussagen

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Ellwangen wird am Mittwoch die Aussage der Mutter des getöteten Zweijährigen aus Bopfingen erwartet. Ein 33-Jähriger steht wegen Totschlags vor Gericht.

Am dritten Verhandlungstag in dem Totschlagsprozess soll die Mutter des getöteten Kindes gehört werden. Dabei wird sie erstmals seit der Tat im vergangenen Herbst dem mutmaßlichen Täter, ihrem damaligen Lebensgefährten, gegenüberstehen. Ihr ältester Sohn, ein Halbbruder des Opfers, ist ebenfalls als Zeuge geladen. Beide sind in dem Verfahren Nebenkläger.

Am zweiten Verhandlungstag wurden zwei Polizisten gehört. Die beiden Geschwister, die ursprünglich geladen waren, hatten laut einem Gerichtssprecher Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gemacht.

Angeklagter soll Kind so misshandelt haben, dass es an den Verletzungen starb

Dem heute 33-Jährigen wird vorgeworfen, den zweijährigen Sohn seiner Lebensgefährtin im Oktober vergangenen Jahres unter anderem mit Bissen in alle Körperteile und Tritten in den Bauch schwer verletzt zu haben. Der Zweijährige kam in ein Krankenhaus, dort konnten ihm die Ärzte aber nicht mehr helfen. Das Kind starb.

Landgericht Ellwangen mildert den Tatvorwurf des Mordes ab

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hatte Anklage wegen Mordes erhoben. Der Mann habe grausam und aus niederen Beweggründen gehandelt. Doch das Gericht milderte den Tatvorwurf ab. Die Kammer habe die Mordmerkmale nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen können. Diese sollen nun im Prozess geprüft werden.

"Wenn es sich im Laufe des Verfahrens anders darstellen sollte, kann es auch wieder Mord werden. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es einer war."

Tod eines Kleinkindes: Motiv soll Hass auf den Vater des Jungen sein

Der Vorwurf gegen den Angeklagten lautet nun auf Totschlag und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Als Motiv wird angenommen, dass der Mann das Kleinkind misshandelte, weil es ihn an dessen verhassten leiblichen Vater erinnerte. Der Beschuldigte lebte laut Anklage in einer Beziehung mit der Mutter des Kindes und habe den Jungen regelmäßig betreut.

Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme im Oktober in Untersuchungshaft. Er schweigt weiterhin zu den Vorwürfen, auch zum Prozessauftakt am Montag hat er sich nicht geäußert. Für den Prozess vor dem Landgericht Ellwangen sind insgesamt elf Verhandlungstage vorgesehen.