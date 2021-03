per Mail teilen

Im Prozess wegen versuchten Mordes hat das Opfer am Dienstag den Angeklagten vor dem Landgericht Ulm schwer belastet. Die 31-Jährige benannte laut Gerichtssprecher ihren Vater als Täter.

Der Angeklagte soll versucht haben, seine Tochter zu töten. (Archivbild) SWR Maren Haring

Seine Beweggründe kenne die Frau nicht, erklärte der Gerichtssprecher. Im Herbst vergangenen Jahres soll der 60-jährige Angeklagte versucht haben, seine Tochter mit insgesamt elf Messerstichen zu töten.

Streit vor der mutmaßlichen Tat

Die Tochter habe ihren Vater in Allmendigen im Alb-Donau-Kreis an einem Nachmittag im September 2020 besucht. Als sie am Abend zurück nach Ehingen wollte, habe ihr Vater sie begleitet. Es sei zum Streit gekommen.

Auf dem Weg vom Ehinger Bahnhof zur Wohnung sei die Tochter vor ihrem Vater hergelaufen, als er sie angriff, ihr den Mund zuhielt und auf sie einstach. Die Frau habe ihn schließlich von sich wegschieben und fliehen können. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft noch den Versuch unternommen haben, die 31-Jährige aufzuhalten, dies blieb aber erfolglos.

"Freizügiger Lebenswandel" als Motiv

In der Anklage wird der "freizügige Lebenswandel" der Tochter als Motiv genannt. Der angeklagte 60-Jährige bestreitet die Tat. Er sagte am vergangenen Prozesstag aus, ein vermummter Mann in schwarzer Kleidung sei plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und habe auf seine Tochter eingestochen.