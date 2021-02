Am Landgericht Ellwangen beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen 27-jährigen Mann aus Heidenheim wegen bewaffneten Drogenhandels. Die Anklage wirft ihm insgesamt 54 Straftaten vor, unter anderem auch unerlaubten Waffenbesitz und Drogenverkauf an Minderjährige. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ellwangen ist der Mann in Heidenheim Chef einer Ortsgruppe der rockerähnlichen Vereinigung "Black Jackets".