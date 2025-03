per Mail teilen

Gut zwei Jahrzehnte nach der Tat ist vergangenes Jahr der letzte mutmaßliche Drogendealer gefasst worden. Am Dienstag beginnt am Landgericht Ellwangen der Prozess gegen den Mann.

Am Landgericht Ellwangen beginnt, 23 Jahre nachdem die Tat aufgeflogen ist, ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler. Bei der Tat im Jahr 2002 wurden zwar die Käufer gefasst. Zwei Drogenhändler konnten aber fliehen.

Angeklagt ist ein mutmaßlicher Drogendealer, der voriges Jahr in Italien verhaftet wurde. 2002 gab es drei Verkäufer und drei Käufer des Rauschgifts. Im Raum Ellwangen flog der Heroinhandel auf, die drei Käufer wurden verhaftet und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Tatverdächtige warfen Heroin auf die Autobahn

Auf der Verkäuferseite wurde damals lediglich eine weniger beteiligte Frau festgenommen. Zwei mutmaßliche Drogendealer flüchteten mit einem Auto und warfen das Heroin auf der Autobahn A7 aus dem Fenster, wo die Drogen vom Verkehr teilweise überrollt wurden. Die Ermittler gehen von vier bis fünf Kilogramm Heroin aus.

Ein Drogenhändler 2013 verurteilt

Einer der beiden Dealer wurde später in Frankreich gefasst und 2013 verurteilt. Im vorigen Jahr konnte laut Landgericht Ellwangen der zweite Mann in Italien festgenommen und ausgeliefert werden. Als Zeuge ist einer der damals Verurteilten geladen. Ob der Mann, der heute in Albanien lebt, der Vorladung des Landgerichts folgt, ist noch unklar.