Ein 47-jähriger Mann soll im Juni 2021 ein Feuer an der Synagoge in Ulm gelegt haben. Jetzt hat das Landgericht Ulm bekanntgegeben, dass der Prozess gegen ihn noch vor Weihnachten beginnt.

Vor dem Landgericht Ulm beginnt am Donnerstag kommender Woche (21. Dezember) der Prozess gegen den Mann, der im Juni vor zwei Jahren einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verübt haben soll. Nach der Flucht in die Türkei war der Mann im Juli dieses Jahres am Stuttgarter Flughafen festgenommen worden. Im September erhob die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage.

Flammen an Synagoge in Ulm mit Feuerlöscher erstickt

Der heute 47-Jährige soll am 5. Juni 2021 Benzin an die Synagoge in Ulm gegossen und angezündet haben. Es entwickelte sich kein größerer Brand, ein Polizist konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken. Trotzdem entstand am Gebäude in der Ulmer Innenstadt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittler werfen dem 47-Jährigen versuchte schwere Brandstiftung vor. Laut Anklage hatte der Tatverdächtige antisemitische Motive. Der Mann mit türkischem Pass war nach der Tat in die Türkei geflohen. Bei der Wiedereinreise nach Deutschland im Juli 2023 wurde er am Flughafen in Stuttgart festgenommen. Seitdem ist der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Urteil fällt voraussichtlich im Januar

Das Landgericht Ulm hat vier Prozesstage angesetzt. Zehn Zeugen sollen aussagen, ein psychiatrischer Sachverständiger soll zudem an allen Verhandlungstagen dabei sein. Das Urteil soll am 23. Januar fallen.