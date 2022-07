In der Region sind am Donnerstagabend wieder Menschen aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen. In Ulm und Neu-Ulm waren es mehr als tausend. Laut Polizei wurde ein Farbbeutel auf die Teilnehmer geworfen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war mit großem Aufgebot im Einsatz, um auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten. In Nördlingen waren es rund 400 und in Schwäbisch Gmünd rund 50 Teilnehmer.