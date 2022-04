Protestaktion für Gleichberechtigung in Katholischer Kirche

Unter dem Motto "Genug geredet! Gleichberechtigung.Punkt.Amen" ruft der Katholische Frauenbund am Freitag, am "Tag der Diakonin", auch in Ulm und Schwäbisch Gmünd zu Protestaktionen auf. Beteiligt sind unter anderem der Diözesenrat, die Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Bewegung Maria 2.0. "Wir wollen einfach zeigen, dass Frauen endlich Zugang zu allen kirchlichen Ämtern bekommen", sagte die Pastoralreferentin der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-Mitte, Silke Weihing, zu den Aktionen in Gmünd.