Der Kreis Neu-Ulm übernimmt ab 2026 die Müllabfuhr für elf Kommunen. Seit Anfang Mai ist klar, was die Haushalte in Zukunft bezahlen - nun gibt es eine Petition und viel Klärungsbedarf.

"Abfallwirtschaft is coming home" - mit diesem zuversichtlichen Satz betitelte der Landkreis Neu-Ulm jüngst die Rückkehr von elf Kommunen unter das Dach der kreiseigenen Abfallwirtschaft AWB. Doch seitdem die Haushalte die neue Gebührenverordnung bekommen haben, ist Feuer unter'm Dach.

Müllgebühren werden ab 2026 neu berechnet

Die neue Gebührenordnung gilt ab 2026 für Bürgerinnen und Bürger in Altenstadt, Buch, Holzheim, Illertissen, Kellmünz, Oberroth, Unterroth, Osterberg, Pfaffenhofen, Roggenburg und Weißenhorn. Der Landkreis hat die Berechnung auf völlig neue Füße gestellt. Das bedeutet für einige Haushalte, dass es teurer wird.

Online-Petition sammelt bis jetzt fast 5.000 Unterschriften

Das sorgt für Frust. Zuerst berichtete die "Illertisser Zeitung" über verärgerte Bürger, die zum Teil von einer Verdoppelung der Kosten sprachen. Dann kam eine Online-Petition dazu. Die fordert Landrätin Eva Treu (CSU) auf, zu handeln. Dort unterschrieben bislang mehr als 4.000 Menschen. Und viele kommentierten.

Von ungerechten Gebühren ist die Rede, einer Belastung vor allem für Familien. "So geht man mit den Bürgern und Steuernzahlern nicht um!", schreibt ein anonymer Unterzeichner. "Die neuen Gebühren sind inakzeptabel", schreibt eine Nutzerin. "Es handelt sich um eine Gebührenerhöhung, die man als Wucher bezeichnen kann", schreibt ein anderer.

Im Landratsamt in Neu-Ulm verteidigten die Verantwortlichen die neuen Müllgebühren - erklärten aber auch, die Kommunikation mit den Bürgern verbessern zu wollen. SWR Maren Haring

Telefone beim Abfallwirtschaftsbetrieb stehen nicht mehr still

Beim Abfallwirtschaftsbetrieb in Weißenhorn standen die Telefone nicht mehr still, so der Leiter Thomas Moritz. Es sei bei den Anfragen zwar nicht nur um die Kosten gegangen, sondern beispielsweise auch um den Wechsel der Mülltonnen. Aber es gab und gibt viel Klärungsbedarf.

Unglücklich war, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar durchgängig telefonierten - für Anrufer, die nicht durchkamen, gab es aber kein Besetztzeichen. Es entstand der Eindruck, niemand gehe ans Telefon. Das habe sich verbessert, so Thomas Moritz. Insgesamt werde die Telefonberatung noch ausgebaut.

Gebühren werden wohl nicht mehr verändert

Denn die neuen Gebühren sollen jetzt vor allem erklärt, nicht aber geändert werden, sagte Landrätin Eva Treu (CSU). Es sei ein Paradigmenwechsel, den man in vielen Gremien teils emotional diskutiert und beschlossen habe. Mit allen Beteiligten, auch Vertretern der elf Kommunen.

Im Moment ist allein die Größe der Restmülltonne ausschlaggebend für die Kosten, die die Haushalte tragen. In Zukunft spielen auch die Zahl der Bewohner eines Haushalts und die Zahl der Leerungen eine Rolle. Das heißt, für einige wird es teurer, für andere kann es auch günstiger werden.

Müllgebühren umfassen mehr als Restmüll und Biotonne

In die Kosten spielen aber auch andere Faktoren hinein, so die Verantwortlichen: Die neue Biotonne, aber auch neue gesetzliche Vorgaben, die Revision am Müllheizkraftwerk in Weißenhorn, ein besseres Angebot an Wertstoffhöfen und Entsorgungszentren, steigende Energiekosten.

Die Müllgebühren, wie sie heute noch in den Kommunen erhoben werden, wären auch ohne die Rückkehr unter das Dach des Landkreises in den kommenden Jahren gestiegen, hieß es weiter. Der Kreis dürfe mit der Müllentsorgung außerdem gar keinen Gewinn erwirtschaften - sollte in einem Jahr zuviel eingenommen werden, müsse der im folgenden Jahr zwingend an die Haushalte zurückgegeben werden.

Ich werde keine Lösung anbieten können, die allen zu 100 Prozent gefällt.

Zwei Bürgerversammlungen im Kreis Neu-Ulm geplant

Schief gelaufen ist die Kommunikation, so Landrätin Eva Treu. Das wolle man ändern. Auf der Internetseite des Landkreises Neu-Ulm soll es bald die Möglichkeit für jeden Haushalt geben, die Gebühren individuell zu berechnen. Auch sind zwei Bürgerversammlungen geplant, möglichst noch vor Pfingsten. "Schlussendlich war es die gerechteste, die fairste Lösung für alle", so die Landrätin. "Und ja, schlussendlich wird es so sein, man kann es tatsächlich in dem Fall nicht allen recht machen.