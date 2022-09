Aquafit in Oberkochen: Wo lernen Kinder jetzt schwimmen?

Um Energie zu sparen, ist das Schwimmbad "Aquafit" in Oberkochen geschlossen worden. Nachdem der Protest dagegen ohne Erfolg blieb, sucht der Schwimmverein nach Lösungen.

Nico Köchler, der Vorsitzende des Schwimmvereins, macht sich Sorgen, weil viele Kinder im Grundschulalter nicht schwimmen können - auch in Oberkochen (Ostalbkreis). "Nach der Zwangspause durch Corona sind die Schwimmkurse natürlich noch begehrter als zuvor", sagte er dem SWR. Die jetzige Nachfrage habe sich über die zwei Jahre aufgestaut.

"Wir wissen, dass 150 Kinder auf Schwimmkurse in Oberkochen warten."

Trotzdem steht seit Wochenbeginn fest: Das Hallenbad Aquafit in Oberkochen bleibt geschlossen. So will es der Gemeinderat. Das Bad verbraucht laut Bürgermeister Peter Traub (Freie Wähler) so viel Gas wie 37 Einfamilienhäuser. Beim Strom seien es sogar 55 Einfamilienhäuser. Wer im Herbst oder Winter schwimmen will, muss in Nachbarorte fahren. Das ärgert nicht zuletzt den Schwimmverein der Stadt.

Protest im Gemeinderat Oberkochen gegen die Badschließung

Proteste in der Gemeinderatssitzung hatten nichts genützt - Traub blieb bei seiner Position: Es muss dringend Energie gespart werden, um einigermaßen durch den Winter zu kommen. Die Kinder werden weiter warten müssen - zumindest in den nächsten Wochen.

Der Schwimmverein bemüht sich unterdessen um eine andere Lösung und will sich mit umliegenden Bädern zusammentun. Der Verein hofft, dass sich die Stadtverwaltung solidarisch zeigt und den Verein in irgendeiner Weise unterstützt, vielleicht mit einem Pendelbus.

Außerdem arbeitet der Verein an einer Art Dringlichkeitsplan für Schwimmkurse. Sobald sie wieder möglich sind, sollen ältere Kinder gegenüber jüngeren bevorzugt werden. Die älteren hätten einen Nachholbedarf.

Im Frühjahr will Bürgermeister Traub die Situation erneut prüfen und über eine Öffnung entscheiden. Zudem wird noch das neue Bad gebaut: "Das wird im nächsten Jahr im September eröffnet und dann gibt es auch wieder eine mehr als positive Perspektive für die Bürgerinnen und Bürger und für den Schwimmverein."