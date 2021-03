Die Bürgerinitiative "Hände weg von der Schätteretrasse" hat am Samstagnachmittag in Aalen eine Protestaktion durchgeführt. Dabei trugen die insgesamt zwölf Beteiligten einen schwarzen Sarg mit Moosen und Sträuchern durch die Fußgängerzone und hielten eine Ansprache, teilte die Initiative mit. Sie setzt sich für den Erhalt der Trasse als Wanderweg ein und ist gegen die Öffnung für Radfahrer. Anfang Oktober hatte der zuständige Ausschuss des Aalener Gemeinderates die Freigabe der Strecke für Radler beschlossen. Laut dem Vorschlag könnte die Strecke dann so ausgebaut werden, dass sie für Fußgänger wie Radfahrer sicher nutzbar ist. Auf dem Streckenabschnitt auf dem Viadukt gelte dann für Radfahrer Schrittgeschwindigkeit. Über die Nutzung der Schätteretrasse durch Radfahrer wird seit langem gestritten, die Fußgänger hatten sich zuletzt in diesem Sommer sogar mit einer Demonstration dagegen gewehrt.