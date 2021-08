Der Gemeinderat von Oberkochen (Ostalbkreis) hat am Montagabend grünes Licht für ein umstrittenes neues Gewerbegebiet gegeben. Dort will vor allem die Rüstungsfirma Hensoldt erweitern.

Der Gemeinderat von Oberkochen hat am Montagabend mehrheitlich für das geplante Gewerbegebiet, "Oberkochen Süd III" gestimmt. Gegner des Projektes hatten vor der Sitzung eine Liste mit mehr als 1.000 Unterschriften übergeben. SWR Frank Polifke

Die Gemeinde Oberkochen will mit dem Gebiet nach eigenen Angaben dringend benötigte Gewerbeflächen schaffen. Vor allem das Rüstungsunternehmen Hensoldt hat Bedarf angemeldet. Die Firma stellt mit rund 500 Beschäftigten in Oberkochen optische Geräte für militärische und sicherheitstechnische Anwendungen her.

Mehr als 1.000 Unterschriften gegen das "Gewerbegebiet Oberkochen III"

Noch vor der Gemeinderatssitzung am Montagabend hatten die Fraktion der Grünen und eine Bürgerinitiative am Nachmittag eine Petition mit mehr als 1.000 Unterschriften gegen das Gewerbegebiet an Bürgermeister Peter Traub übergeben. Die Aktivisten wehren sich vor allem gegen den Flächenverbrauch durch das mehr als acht Hektar große Gewerbegebiet "Oberkochen Süd III" in Stadtnähe und befürchten eine drastische Veränderung des Stadtbilds. Ein Großteil der Einwendungen betreffen zudem den Natur- und Artenschutz.

Mehrheit im Gemeinderat für Gewerbegebiet

Als dann im Gemeinderat die bislang eingegangen Stellungnahmen und Einwendungen von Bürgerinnen und Bürger diskutiert wurden, war weiterhin eine Mehrheit für das Projekt. Zu den Einwendungen fanden laut Bürgermeister Traub bereits Vorberatungen statt. Alle Fraktionen außer den Grünen hatten sich dabei für den Bebauungsplan ausgesprochen.

BM Traub: Abwägung von Naturschutz und der Schaffung von Arbeitsplätzen

Der Oberkochener Bürgermeister sagte im Vorfeld der Sitzung, man nehme die Kritik und die Einwendungen zum Natur- und Artenschutz sehr ernst, müsse aber auch Aspekte wie Arbeitsplätze und mögliche Kita- und Schulschließungen bei einem Weggang des Unternehmens Hensoldt berücksichtigen.

Bürgerinitiative hofft auf Nein des Regierungspräsidiums Stuttgart

Sollten die Räte mehrheitlich zustimmen, hofft die Bürgerinitiative, dass das Regierungspräsidium Stuttgart und der Regionalverband ihre Zustimmung zum Projekt verweigern.

""Wir streben dann (...) durchaus auch rechtliche Schritte an."

Grund: Die eigentlich beschlossene Nutzung der betroffenen Fläche ist ein so genannter "regionaler Grünzug", und die Umwandlung in ein Gewerbegebiet eine Abweichung von diesem Beschluss.