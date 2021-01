Das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" ruft für Sonntagabend zum Protest gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) auf. Angesichts der hohen Corona-Inzidenz in der Stadt soll der Protest möglichst "dezentral und digital" erfolgen. Die Organisatoren wollen nicht, dass zu viele Menschen zusammenkommen. Maximal 70 Menschen sollen vor Ort am CongressCentrum sein, darunter Rednerinnen und Redner sowie Ordner. Der Protest werde deswegen live im Internet übertragen. Die Präsenzveranstaltung der AfD im Vorfeld der Landtagswahl mit maximal 130 Teilnehmern wurde von der Stadt Schwäbisch Gmünd unter Auflagen genehmigt. Dort tritt unter anderem die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, auf. Die Partei hat ihre Anhänger dazu aufgerufen, sich an die Maskenpflicht zu halten.