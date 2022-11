Nördlingen erwartet viel Prominz zur Enthüllung von Gerd-Müller-Statue

Die Liste der Ehrengäste ist lang: Uli Hoeneß, Sepp Maier und Ministerpräsident Söder wollen kommen, wenn am Donnerstag die Gerd-Müller-Statue in Nördlingen enthüllt wird.

Zur Enthüllung des Gerd-Müller-Denkmals am Donnerstag in Nördlingen haben sich zahlreiche prominente Gäste angekündigt. Nach Mitteilung der Nördlinger Stadtverwaltung werden die ehemaligen Profifußballer Uli Hoeneß und Sepp Maier kommen, beide einstige Teamkollegen von Gerd Müller beim FC Bayern. Vom Verein selbst haben sich unter anderem noch Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer angekündigt. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird erwartet sowie Uschi Müller, die Witwe von Gerd Müller, und weitere Familienmitglieder.

In Nördlingen wird am Donnerstag zu Ehren Gerd Müllers eine lebensgroße Bronze-Statue enthüllt. Wie sie in Gänze aussieht, ist noch geheim, ein Detail wurde aber bereits veröffentlicht - nämlich die Wade des berühmten "Bombers der Nation" samt Fußball. Pressestelle Stadt Nördlingen

Die hochkarätige Liste der Ehrengäste zeige die große Wertschätzung für den Ausnahmefußballer und Menschen Gerd Müller, so der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittwer (PWG). "Damit wollen wir Gerd Müller ehren, der hier im Ries in Nördlingen seine unvergleichliche Karriere begann." Die Statue wird in Gerd Müllers Heimatstadt am Donnerstag um 18 Uhr feierlich enthüllt, in der Altstadt am Eingang zum "Gerd Müller Viertel", an der Einmündung der Herrengasse zur Bergerstraße.

Der deutsche Stürmer Gerd Müller (l) schießt aus der Drehung am niederländischen Abwehrspieler Ruud Krol vorbei und erzielt so den 2:1-Siegtreffer im WM-Finale 1974 in München. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Werner Baum

Reges Interesse an Enthüllung von Gerd-Müller-Statue erwartet

Da mit einem regen Interesse der Bevölkerung zu rechnen sei, bittet die Stadt Nördlingen auswärtige Gäste, außerhalb der Stadtmauer zu parken. Der Veranstaltungsort wird weiträumig für den Verkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Langer Streit über Standort für lebensgroße Bronzefigur Gerd Müllers

Über den Standort für die Gerd-Müller-Statue war lange diskutiert und gestritten worden. Eine Bürgerinitiative sprach sich für einen Platz inmitten der historischen Altstadt aus, weil dort früher die Volksschule war, in deren Pausenhof Müller als Schüler kickte. Stadtverwaltung und Stadtrat hingegen favorisierten denn Standort "Berger Tor" in der Nähe des Hauses, in dem Müller aufwuchs und in der Nähe einer Wiese, wo der "Bomber der Nation" als kleiner Bub oft Fußball spielte. Ein drohender Bürgerentscheid wurde am Ende mit einem Kompromiss abgewendet. Für den jetzigen Standort hatte sich auch Müllers Witwe ausgesprochen. Die Enthüllung der Statue war zunächst im August geplant, ein Jahr nach dem Tod Gerd Müllers. Der jetzige Termin am 3. November ist Müllers Geburtstag.