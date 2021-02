Der Ostalbkreis unterstützt auch in der Corona-Pandemie Projekte in Entwicklungsländern. Sie werden von Menschen aus der Region begleitet. Unterstützt wird beispielsweise ein Partnerschaftsprojekt im Süden Indiens. Der Pfarrer des Evangelischen Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd hat den Kontakt hergestellt. Geld fließt auch nach Nepal, für sauberes Trinkwasser und moderne sanitäre Anlagen in einer Schule. In einem Partnerprojekt mit Mosambik wird Bienen- und Geflügelzucht unterstützt, Ausbildungskurse gibt es für Obst- und Gemüseanbau. Eine Ordensschwester aus Neuler engagiert sich seit Jahren in Equador. Auch sie erhält Geld für den Betrieb eines Kinderheims. Insgesamt stehen im Kreishaushalt des Ostalbkreises 100.000 Euro für Projekte in Entwicklungsländern zur Verfügung.