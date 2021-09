Programm für Kulturtage vorgestellt

Der Landkreis Dillingen hat am Dienstag das Programm für die 22. Dillinger Kulturtage bekannt gegeben. Sie beginnen am 1. Oktober und gehen drei Wochen lang. Literatur, Theater, bildende Kunst, Musik und historisches Gedenken. Aus diesen Bereichen wird es Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet geben. Darunter das Kreis-Chorkonzert im Sankt-Martins-Münster in Lauingen, Lesungen im Festsaal des Wertinger Schlosses und der Dillinger Altstadt und Musiktheater für Kinder in der Gemeindehalle Zöschingen. Den Abschluss bildet eine Feierstunde in der ehemaligen Synagoge in Binswangen am 24. Oktober mit einem Festvortrag des bayerischen Antisemitismus-Beauftragten Ludwig Spaenle.