Professor startet Schwimmprojekt für saubere Donau

In Donaueschingen beginnt am Dienstag das Projekt "Cleandanube" - saubere Donau, bei dem auch Ulm diese Woche ein Station sein wird. Ein Chemieprofessor der Hochschule Furtwangen will die komplette, fast 3.000 Kilometer lange Donau von der Quelle bis zur Mündung durchschwimmen. Dabei wird er für circa zwei Monate täglich im Wasser sein. Zum Start am Dienstag sollen Wasserproben am Donauursprung genommen werden. Am Freitag will Professor Andreas Fath in Ulm ins Wasser steigen. Mit den regelmäßigen Wasserproben will der Chemieprofessor am Ende einen umfassenden Überblick über den Verschmutzungsgrad der gesamten Donau liefern, heißt es auf der Homepage zum Projekt. Dem SWR sagte er, mit der Aktion wolle er Aufklärungsarbeit leisten und für eine bessere Wasserqualität in der Zukunft sorgen.