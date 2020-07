Schulen und Kitas sind wieder geöffnet, auch auf Grundlage einer landesweiten Studie, an der Professor Klaus-Michael Debatin von der Uniklinik Ulm mitgearbeitet hat. Wir haben mit ihm über Erkenntnisse aus der Studie gesprochen.

Professor Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinik Ulm SWR

SWR: Es heißt, Kinder übertragen das Virus deutlich weniger, als Erwachsene - ist das das Endergebnis der Studie, oder wird daran noch weiter geforscht?

Prof. Klaus-Michael Debatin: Wir haben das ja vor einiger Zeit angekündigt, dass wir im Juli ein fertiges Manuskript haben werden. An den Daten zur Virologie, also zum Infektionsstatus, ändert sich nichts mehr. Wir haben noch Detailanalysen zu biografischen Daten, also wo die Eltern herkommen, wie viele Kinder zu Hause sind und so weiter. Das wird noch in das Ergebnis der Studie eingebaut werden.

Jetzt kommt der Praxistest: Die Schulen haben geöffnet, die Kitas auch. Wie nah sind Sie dran an dieser Entwicklung?

Wir machen zwei Dinge: Zum einen wollen wir uns jetzt Familien mit einer infizierten Person genauer anschauen, wie viele Kinder infiziert sind oder waren oder nicht infiziert sind. Die Ergebnisse dieser Studie werden uns Aufschluss darüber geben, wie sich die Virusinfektion in Familien und damit auch im Umfeld ausbreiten kann. Auch die an einigen Stellen in Schulen aufgetauchten Infektionen schauen wir uns natürlich an. Wir haben nie gesagt, dass sich Kinder nicht anstecken können, auch nicht, dass sie andere nicht infizieren, aber eben deutlich weniger als Erwachsene.

Die Schulöffnung, das geht jetzt nur, wenn man wirklich genau hinschaut. Kitas müssen sich darum kümmern, dass die geringe Infektionsrate, die wir im Moment haben, auch so bleibt. Und wir werden das mit Sicherheit ein Jahr lang so weiterführen müssen. Es gibt nur einen "sicheren Modus", der verhindert, dass infizierte Kinder in der Schule sind: Ein Jahr lang die Schulen und Kindergärten zu schließen.

Das möchte natürlich niemand.

Also müssen wir einen Weg finden. Unser Anliegen war, Folgendes zu untersuchen: Wenn ich Eltern und Kinder anschaue, wie ist die Rate der Infektionen? Sie ist bei den Eltern deutlich höher als bei den Kindern. Daraus kann man eigentlich schließen, dass die Kinder nicht zu den primären Treibern gehören, was nicht ausschließt, dass ich infizierte Kinder in der Schule habe. Die Fälle muss man genau analysieren. Ich fürchte, dass zumindest in dem einem oder anderen Fall auch Rückreisende aus den Pfingstferien, aus Risikogebieten, dabei sind, die eigentlich - laut Robert Koch-Institut - 14 Tage in Quarantäne gehören. Das betrifft Eltern und Kinder.

Die Studie ist fast schon fertig. Kann es jetzt aus Ihrer Sicht noch Überraschungen geben?

Nein, wir werden keine Überraschung haben. Die primäre Fragestellung war ja: Wie hoch ist das Infektionsgeschehen derzeit bei uns? Und in dem Kreis, den wir untersucht haben, ist es ja minimal unter 0,1 Prozent, also unter einem Promille. Das ist wichtig zu wissen.

"Nutzen Sie alle die Zeit der nächsten Wochen. Wir werden im Herbst wahrscheinlich eine höhere Rate an Infektionen haben." Prof. Klaus-Michael Debatin, Uniklinik Ulm

Sie haben ja auch viel Kontakt mit den Entscheidungsträgern in der Politik gehabt. Was wäre denn ein Szenario, bei dem man sagen muss, wir müssen Kitas und Schulen wieder schließen?

Wenn die Infektionsrate hochgeht und wenn wir tatsächlich Hotspots in Schulen haben. Deshalb meine Anregung: Nutzen Sie alle die Zeit der nächsten Wochen, die Schulferien, um sich auf den Winter und im Herbst vorzubereiten. Denn wir werden im Herbst wahrscheinlich eine höhere Rate an Infektionen haben. Es spricht alles dafür. Das Virus freut sich über Kälte wie alle Erkältungsviren.