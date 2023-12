Sie ist eine Herausforderung für Betroffene: Die "Gesichtsblindheit." Ein Mathematiker erzählt, wie es ist, mit Prosopagnosie zu leben, wie er sich selbst im Spiegel sieht und seine Kinder erkennt.

Brad Pitt, Kronprinzessin Victoria von Schweden und Ulrich Holzbaur: sie haben eines gemeinsam. Sie können sich nicht an Gesichter erinnern. Sie alle haben Prosopagnosie – landläufig bekannt als "Gesichtsblindheit". Dabei passt der Begriff gar nicht, denn Betroffene sind nicht wirklich blind. Sie sehen die Nasen, die Augen und auch die Münder anderer Menschen. Sie erinnern sich später aber nicht mehr an dieses Gesicht.

Selbst das eigene ist nicht immer sofort präsent: Ulrich Holzbaur steht in seinem Hausflur vor einem Garderobenspiegel. Der Mann mit den freundlichen Augen, den grauen kurzen Haaren und dem Vollbart mustert sich und lacht. "Manchmal ist es wirklich so, wenn man an einem Spiegel vorbeiläuft, in einer ungewohnten Situation, dass man kurz stutzt. Aber ich weiß ja, ich bin da, also ich sage immer im Spaß, ich schau auch morgens in den Spiegel und sage, ich kenne dich nicht, rasiere dich trotzdem."

Ich kenne Dich nicht, rasiere Dich trotzdem.

Ulrich Holzbaur hat ein Defizit in der Gesichtserkennung und Verarbeitung. Das griechische "Prosopon" bedeutet Gesicht, "Agnosia" steht für das Nichterkennen. Dem früheren Professor für Nachhaltige Entwicklung und Projektmanagement an der Hochschule Aalen war als Kind nicht bewusst, dass sich andere Menschen Gesichter gut merken können. "Es war ein Schlüsselerlebnis, als wir in der Schule mal unsere Eltern malen sollten. Und ich wirklich dagesessen bin wie der Depp. Punkt, Punkt, Komma, Strich." Er habe nichts abliefern können.

Prosopagnosie des Aaleners spät erkannt

Und auch als Verwandte einmal an der Tür klingelten, erkannte er sie nicht. "Sie haben sich dann an meine Eltern gewandt und sagten: "Der hat uns überhaupt nicht gekannt, der hat uns mit "Sie" angesprochen." Erlebnisse, die Ulrich Holzbaur als Kind aber nicht weiter beschäftigten.

Als Kind war Ulrich Holzbaur nicht bewusst, dass er ein Defizit hat beim Erkennen von Gesichtern. Privat

Prosopagnosie kann wie bei Ulrich Holzbaur angeboren sein. Sie kann aber auch nach einer Schädelverletzung auftreten oder nach einem Schlaganfall. Rund zwei Prozent der Bevölkerung, so schätzt Martina Grüter, sind von so einer Teilleistungsschwäche des Gehirns betroffen. Die Ärztin untersucht Prosopagnosie seit mehr als 20 Jahren, hat zusammen mit den Universitäten Münster und Bamberg Studien dazu veröffentlicht.

Betroffene entwickeln eigene Strategien

Menschen mit diesem Defizit entwickeln Strategien, um andere Menschen zuordnen zu können. Sie achten etwa auf die Figur des Gegenübers. "Sie überlegen sich bei jedem neu, was ist jetzt bei dieser Person so auffallend, dass es mir beim nächsten Mal vermutlich wieder auffallen würde? Der Gang, Narben, abstehende Ohren?" Da alles sei hilfreich, um bei Begegnungen mit anderen Menschen zurechtzukommen.

Sie überlegen sich bei jedem neu: Was ist jetzt bei dieser Person so auffallend, dass es mir bei nächsten Mal vermutlich wieder auffallen würde?

Wenn Ulrich Holzbaur früher seine inzwischen erwachsenen Söhne zum Kindergarten brachte, merkte er sich beim Abgeben ihre Kleidung und die Frisur, um am Ende des Tages nicht die falschen Kinder mitzunehmen. Zum Glück reagierten die eigenen Kinder aber auch immer schnell auf ihn, sagt er lachend. Es kam nie zu Verwechslungen.

Unerwartete Begegnungen bedeuten Stress für Menschen mit "Gesichtsblindheit"

Doch besonders unerwartete Begegnungen in ungewohnter Umgebung bedeuten oft Stress für den studierten Mathematiker. "Wenn jemand kommt und sagt: 'Kennst du mich?' - dann hast Du diese eine Sekunde, wo du überlegen darfst: Ja, bluffst Du jetzt oder bist Du ehrlich? Ich kenne es ja nicht anders, aber es ist eine Einschränkung. Wenn ich jetzt irgendwo zu einer Einladung gehe, und da stehen da 25 Leute rum und ich weiß genau, eigentlich müsstest Du zehn davon kennen, ja dann fängt das Gehirn an zu rattern. Es ist ein gewisser Stress, aber inzwischen habe ich auch gelernt, damit umzugehen."

Kritisch werde es für Prosopagnostiker immer dann, wenn das enge Umfeld unerwartet an einem unerwarteten Ort auftaucht, sagt die Ärztin Martina Grüter. Wenn der Schüler den Lehrer nicht im Louvre erkennt, dann fände der das nicht lustig. "Oder noch schlimmer ist es, wenn man seinen Chef auf dem Flughafen nicht erkennt. Es ist ja peinlich, wenn ich jemanden, den ich eigentlich kenne und den ich auch mag, nicht spontan wiedererkenne. Das merkt der ja, und das nimmt er auch persönlich."

Prosopagnosie ist nicht heilbar

Behandeln kann man eine Prosopagnosie nicht, sagt Martina Grüter. Doch oft helfe es den Betroffenen, zu wissen, dass sie diese Schwäche haben. Ulrich Holzbaur selbst hat erst als Erwachsener durch einen Artikel begriffen, dass er Prosopagnostiker ist. Er kennt inzwischen offen damit um, ließ es Freunde, Kollegen und auch die Studierenden wissen. Damit sie sich nicht wunderten, wenn er sie auf dem Markt nicht grüßte oder nach einer Vorlesung in der Mensa nicht mehr erkannte.

Während der Coronapandemie passierte das seltener. Da stand bei Onlineseminaren unter jedem Bild der Name der Teilnehmerin oder des Teilnehmers. Ein Traum für einen Prosopagnostiker. Wie auch die Vorstellung, dass eine Brille mit Künstlicher Intelligenz den Namen des Gegenübers automatisch einblendet. Die könnte dann vielleicht auch das Anschauen von Filmen zu einem größeren Genuss für Ulrich Holzbaur machen: "Letzte Woche hatte ich Schwierigkeiten beim Tatort – da gab es zwei ähnliche Schauspielerinnen. Bei vielen Personen im Krimi tue ich mir sehr schwer, dann wirklich die Handlung zu verfolgen."