Die Paul Hartmann AG verlagert die Produktion im Bereich Wundmanagement von Heidenheim nach Polen. Das bestätigte der Konzern am Mittwoch dem SWR. Die Verlagerung erfolge Ende kommenden Jahres.

Der Hersteller von Medizin- und Pflegeprodukten will einen Teil der Produktion verlagern (Archivbild) SWR Annette Schmidt

Der Hersteller von Medizin- und Pflegeprodukten will laut einer Mitteilung mit diesem Schritt Kosten einsparen und die Produktion mitsamt den Maschinen nach Polen verlagern. Was aus den rund 120 Mitarbeitern werden soll, steht noch nicht fest. Auch betriebsbedingte Kündigungen seien nicht auszuschließen. Der Betriebsrat wurde laut einer Sprecherin von der Nachricht überrascht und will sich nun um einen Sozialplan kümmern.

Hartmann-Proudktionsstandort soll in Polen neu aufgebaut werden

Am neuen Standort in Polen will Hartmann auch auf einem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück ein neues Produktionsgebäude für den Bereich Wundmanagement errichten. Im März hatte die Hartmann AG ein Umsatzplus gemeldet. Im Raum Heidenheim beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 2.300 Mitarbeiter, die Zahl ist laut einer Sprecherin seit Ende 2019 um gut vier Prozent gestiegen.