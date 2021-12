Genehmigung von Windkraftanlagen "offenbar besonders schwierig"

Die Genehmigung von Windkraftanlagen im Bereich des Regionalverbandes Donau-Iller ist offenbar besonders schwierig. Darauf wies Verbandsdirektor Markus Riethe nach der Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag hin. Bis 2040 will das Land Baden-Württemberg klimaneutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft und Photovoltaik genutzt werden. Die Region Donau-Iller erreicht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch weniger als 0,7 Prozent. Flächen für den Ausbau gebe es, aber die Genehmigungen scheiterten vor allem an Artenschutzauflagen und militärischer Nutzung, so Riethe. Hier fordert der Regionalverband, die "Hemmnisse zu beseitigen". Zum jetzigen Zeitpunkt stehe die Region Donau-Iller allerdings noch gut da: Was die Nutzung erneuerbarer Energien anbelangt, liege sie sowohl deutlich über dem Landes- als auch über dem Bundesdurchschnitt, hieß es dazu.