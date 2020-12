In Bopfingen (Ostalbkreis) wird es einen besonderen Weihnachtsgottesdienst geben. Die evangelische und die katholische Kirche halten ihn gemeinsam – und zwar vom Turm der Sankt-Blasius-Kirche aus.

Über Lautsprecher werden die Predigt und Musik vom örtlichen Posaunenchor in die gesamte Innenstadt hinausgetragen werden. Am Dienstagabend war Generalprobe. Es scheint schon sehr gut zu funktionieren.

Zwei Mal Weihnachtsbeschallung an Heilig Abend

Der ökumenische Weihnachtsgottesdienst vom Turm der Sankt-Blasius-Kirche in Bopfingen findet an Weihnachten einmal um 15 Uhr als Familiengottesdienst statt und dann nochmal um 17 Uhr als normaler Gottesdienst.

Die ganz Stadt hört mit: Beschallung des Weihnachtsgottesdienst für Bopfingen in Corona-Zeiten. SWR Timo Staudacher

Es klingt schon recht weihnachtlich in Bopfingen. Die Mitglieder des Posaunenchors sitzen auf Stühlen in der Kirche vor dem Altar und proben fleißig. Zu hören sind sie auch draußen in der Stadt, dank vier Lautsprechern, befestigt am Turm der Kirche. Wenig später nach dem Aufspiel tritt oben auf dem Kirchturm Pfarrerin Carolin Braun ans Mikrofon.

Soundcheck vom Kirchplatz zum Kirchturm per Funk

Veranstaltungstechniker Christian Grimminger hört vom Kirchplatz aus zu. Hält Funkkontakt zu einem Kollegen, der drinnen die Technik bedient. Neben dem Sound kümmert er sich auch um die Beleuchtung. Der Kirchturm erstrahlt von innen. Mal warm orangefarben, mal in Lila.

Coronabedingte Idee aus Osterzeit

Die Idee für diesen besonderen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst stammt laut Pfarrerin Braun aus der Osterzeit. Da waren Gottesdienste wegen Corona nicht erlaubt. Stattdessen spielten zwei Posaunisten auf dem Turm. Stand heute sind Gottesdienste zu Weihnachten erlaubt, aber so sei man eben für alle Fälle gewappnet, so Braun. Und wer weiß, vielleicht wird der Gottesdienst vom Turm aus in Bopfingen ja eine Tradition.