Private Schule in Laichingen wehrt sich gegen Schließung

Die private christliche Dietrich Bonhoeffer Internationale Schule in Laichingen wehrt sich mit zwei Klagen gegen die Schließung. Betroffen seien 30 Schülerinnen und Schüler.

Die private christliche Dietrich Bonhoeffer Internationale Schule in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) wehrt sich juristisch gegen eine Schließung. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Sigmaringen bestätigte, dass seit Ende September zwei Klagen der Schule gegen Untersagungsbescheide vorliegen.

Laut Regierungspräsidium Tübingen geht es bei dem Verbot um zwei Angebote der privaten Schule. Zum einen wird der Grundschul- sowie Haupt- und Werkschulunterricht in der Funktion einer Ersatzschule untersagt. Zum anderen darf die Schule auch nicht als Ergänzungsschule Unterricht anbieten.

Kritik der Behörde: Schüler werden vor allem zu Hause unterrichtet

Die Behörde hatte den Schulbetrieb deswegen verboten, weil der Unterricht größtenteils zu Hause stattfindet. Die private Schule arbeitet nach dem so genannten Uracher Plan. Präsenzunterricht gibt es nur an einem Tag pro Woche. Die Schule ist vor allen deutschen Gerichten im Kampf um die Anerkennung als Ersatzschule gescheitert, so das Regierungspräsidium Tübingen in einer Mitteilung. Das Angebot einer genehmigungsfreien Ergänzungsschule werde deswegen verboten, weil der Unterricht zu den regulären Schulzeiten stattfinde.

Die Ersatzschule Ersatzschulen im Sinne des Art. 7 Abs. 4 S. 2 und 3 GG sind Privatschulen, die als Ersatz für eine öffentliche Schule dienen können. Nur an genehmigten Ersatzschulen können schulpflichtige Kinder die in Deutschland geltende Schulpflicht erfüllen. Quelle Regierungspräsidium Tübingen

Kritik: Schließung kam zu kurzfristig

Betroffen sind 30 Schülerinnen und Schüler, sagte Schulleiter Jonathan Erz dem "Evangelischen Pressedienst". Er kritisierte, dass die Unterlassungsverfügung so kurz vor Beginn des Schuljahres einging, dass die betroffenen Familien keine alternative, private Schule suchen konnten.

Schule will weiterhin Anerkennung als Ersatzschule

Zu Beginn dieses Jahres war die Schule mit dem Versuch auch beim Bundesverfassungsgericht gescheitert, als Ersatzschule staatlich anerkannt zu werden. Erst mit dieser Anerkennung dürfen Schulen in privater Trägerschaft Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht aufnehmen. Das Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerde nicht an. Im Mai hat die Schule daher vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage eingereicht.