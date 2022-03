"Wenn ich an die Ukraine denke": Ein Ehinger und sein ganz privater Bunker

Tausende Bunker wurden nach dem Kalten Krieg in Deutschland zurückgebaut. Der Ukraine-Krieg rückt sie wieder ins Bewusstsein. In Ehingen gibt es noch einen - in Privatbesitz.

Video herunterladen (8,3 MB | MP4) Er gehört Michael Grimm. Betreten hat er ihn lange nicht mehr. Spinnweben und Schimmel kleiden den Schutzraum aus. Das Licht geht noch an, aber die schwere Drucktür klemmt und lässt sich nicht mehr zumachen. Eine Ecke ist zur Abstellfläche geworden. Das ist aber auch die einzige Nutzung, die der Schutzbunker in den letzten 37 Jahren erfahren hat. "Mein Vater hatte posttraumatische Erlebnisse vom zweiten Weltkrieg. Und das hat ihn so geprägt sein Leben lang, dass er gesagt hat, ein Bunker muss her." 1985 hat sein Vater Manfred den Bunker bauen lassen. Damals wurde er dafür belächelt - von seinen Nachbarn, aber auch von seinem Sohn Michael. Bis zur Tschernobyl-Katastrophe 1986. "Als die Wolke zu uns nach Ehingen kam", erzählt Grimm, "kamen auch die Leute und haben gefragt, ob sie ihre Kinder unterbringen könnten, wenn das schlimmer wird." Die Rohre für die Luftzufuhr und der Notausgang führen in den Garten hinterm Haus. SWR Der Schutzraum liegt unter Michael Grimms ehemaligem Elternhaus. Die knapp 30 Quadratmeter sehen eher unspektakulär aus. Die Sicherheit steckt hier im Detail: Die immer noch intakte Belüftungsanlage kann bei Stromausfall per Hand betrieben werden. "Da braucht man Muckis", grinst Grimm, während er die Kurbel bedient. Damit die 750 Liter Trinkwasser in einem Fass in der Ecke nicht verderben, hat Vater Manfred damals Silber-Ionen hinzugefügt. An den Wänden des Bunkers ließ er Ventile montieren, die den Druckausgleich im Raum regulieren. Das Überdruckventil an der Wand im Privatbunker von Michael Grimm reguliert beispielsweise die Druckwelle bei einem Bombenangriff. SWR Hannah Schulze Bunker innerhalb von zwei bis drei Tagen betriebsbereit Nach außen in den Garten führt ein Notausgang, aber auch der klemmt. Wie die große Drucktüre am Eingang. Michael Grimm ist sich sicher, dass er den Bunker innerhalb von zwei bis drei Tagen wieder fit machen könnte. Vor hat er das bislang noch nicht. "Wenn ich an die Ukraine denk' und an den Putin denk', ist ja nichts ausgeschlossen … leider." Das Haus seiner Eltern hat der Ehinger vermietet. Im Mietvertrag ist jedoch festgelegt, dass im Notfall seine Familie im Bunker unterkommen kann. Michael Grimm hofft aber, dass der Schutzraum seines Vaters ein Relikt aus dem Kalten Krieg bleiben wird.