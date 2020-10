per Mail teilen

Die Polizei hat am Samstagabend eine Feier nach einem Fußballspiel in Buch im Landkreis Neu-Ulm aufgelöst. 23 Menschen saßen laut Polizeibericht auf Bierbänken im Freien vor dem Vereinsheim zusammen. Sie allen werden wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Im Landkreis Neu-Ulm dürfen wegen Corona derzeit nur fünf Personen gemeinsam feiern.

In Illertissen wird ein Wirt angezeigt, weil am Samstag kurz nach 23 Uhr noch vier Besucher in der Gaststätte saßen. Sperrstunde ist derzeit aber wegen Corona bereits um 22 Uhr.