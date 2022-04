Preisexplosion belastet Ulmer Sozialwohnungsbau

Wohnen wird noch teurer. Der Bau von günstigen Wohnungen in Ulm wird durch den Krieg in der Ukraine, Materialknappheit, hohe Rohstoff- und Energiepreise und fehlende Handwerker zunehmend schwieriger.

Die Mieter in den oberen Etagen werden einen herrlichen Ausblick genießen können: auf der einen Seite aufs Ulmer Münster, auf der anderen Seite auf die Ulmer Wilhelmsburg am Michelsberg. Zu Fuß sind die Geschäfte in der Innenstadt schnell zu erreichen, ebenso Straßenbahn und Bus. Gleich gegenüber des Neubaus hat ein Bäcker sein Geschäft.

Die Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (UWS) baut an der Ecke von Syrlin- und Karlstraße in einer Baulücke ein Haus mit 27 günstigen Wohnungen und acht vom Land geförderten Sozialwohnungen. Die Mieter werden zwischen sieben und elf Euro pro Quadratmeter zahlen. Die UWS investiert 10,5 Millionen Euro in den Neubau. Zu diesem Preis wird es aber künftig keinen Wohnungsbau mehr geben können, hieß es beim Richtfest am Mittwoch.

Druck auf dem Wohnungsmarkt wächst

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt werde durch die Kostenexplosion und Inflation weiter wachsen, prophezeite Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) beim Richtfest. Bislang habe die UWS als "Mietpreisbremse" funktioniert, doch wegen des Ukrainekriegs, unterbrochenen Lieferketten, Materialknappheit und der Preisexplosion bei den Energiekosten seien Bauvorhaben kaum noch kalkulierbar, so Czisch. Die Finanzierung von Wohnungsbauprojekten werde zunehmend schwieriger.

"Wir sind nicht mehr in der Zeit, in der man sich was wünschen kann, sondern im Krisenmanagement."

Laufende Projekte im sozialen Wohnungsbau werde man noch "hinkriegen", inwiefern neue angeschoben werden könnten, hänge auch von der Förderung von Bund und Land ab, so Czisch.

Beim Richtfest schilderten UWS-Chef Frank Pinsler (links) und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) die kritische Situation auf dem Wohnungsmarkt. SWR Torsten Blümke

Höhere Baukosten in allen Gewerken

Hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie fehlende Handwerker belasten das Baugewerbe. "Wir merken das dramatisch in den Angebotspreisen", sagte der Geschäftsführer der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft, Frank Pinsler.

Der Stahlpreis habe sich verdoppelt. Wie hoch der Dieselpreis sei, könne jeder an der Tankstelle sehen. Die UWS hat bei den Angeboten der Gewerke bereits eine Preissteigerung von 20 Prozent festgestellt.

Das ist die UWS Die Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (UWS) ist ein kommunales Wohnungsunternehmen mit dem Ziel, "möglichst vielen Menschen und Bevölkerungsgruppen adäquaten und den jeweiligen Ressourcen entsprechenden Wohnraum anbieten zu können". So beschreibt es die Stadt Ulm auf ihrer Internetseite. Die UWS vermietet Wohnungen in allen Ulmer Stadtteilen und bietet nach eigenen Angaben 15.000 Menschen ein Zuhause.

UWS hat Warteliste mit rund 3.000 Wohnungssuchenden

Die UWS hat momentan eine Warteliste von 3.000 Wohnungssuchenden; gleichzeitig sind aktuell 400 Wohnungen in Ulm im Bau. Auch hier machen sich höhere Preise für den Innenausbau bereits bemerkbar, so UWS-Chef Pinsler.

Daher werde es schwieriger, günstigen Wohnraum zu bauen und anzubieten. Weil auch die UWS wirtschaftlich arbeiten müsse, werden höhere Baupreise letztlich auch zu höheren Mietpreisen führen.