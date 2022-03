per Mail teilen

Wohnungen in der Region werden immer teurer, das hat eine Untersuchung einer Online-Makler-Seite gezeigt. Vor einem Jahr hat der Quadratmeter in Ulm noch knapp dreieinhalbtausend Euro gekostet, aktuell liegt der Preis bei über 4000 Euro. Das ist ein Anstieg von 16 Prozent. Außerdem sind Wohnungen in Heidenheim um zehn Prozent teurer geworden.