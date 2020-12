Die Region Ostwürttemberg hat das Landesfinale des Start-Up-Wettbewerbs Baden-Württemberg gewonnen. Sie belegt nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums den ersten Platz in der Kategorie "Interkommunale Projekte". Die Start-up Region Ostwürttemberg unterstützt Unternehmensgründungen und junge Technologieunternehmen mit innovativen und tragfähigen Geschäftsideen. Dafür gibt es bereits sogenannte Coworking Spaces - also technisch ausgestattete Räume, die gemeinsam genutzt werden können: Der Bahnhof in Giengen ist beispielsweise so ein Zentrum für junge Existenzgründer, auch das Innovationszentrum INNO-Z an der Hochschule Aalen, weitere gibt es in Schwäbisch Gmünd und Heidenheim. Zudem wurde mit der Messe „MAKE Ostwürttemberg“ eine Plattform fürs Vernetzen, Austauschen, Ausprobieren und Präsentieren geschaffen. Das Konzept überzeugte die Jury, als Preisgeld fließen nun 10.000 Euro in die Region Ostwürttemberg.