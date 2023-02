Zivilcourage in Ulm: Was Dieter Lehmann und Tobias Gaida verbindet

per Mail teilen

Tobias Gaida greift mutig ein, als Dieter Lehmann in Ulm zusammengeschlagen wird. Eineinhalb Jahre später erzählen die beiden im Landesschau Studio von dem Ereignis und den Folgen.

Dieter Lehmann wird im August 2021 in Ulm durch einem Faustschlag schwer verletzt. Tobias Gaida kommt ihm damals zu Hilfe und hält den Angreifer fest. Das Ereignis verbindet beide bis heute.

Der damals 65-jährige Lehmann spielt mit seinem Enkel und mehreren Jugendlichen in den Ehinger Anlagen Basketball. Ein 34-jähriger Betrunkener pöbelt sie an, geht auf die jungen Menschen los. Lehmann mischt sich ein, will den Angreifer stoppen. Der 34-Jährige schlägt mit der Faust zu. Lehmann fällt schwer verletzt zu Boden.

Erste Hilfe wie aus dem Lehrbuch

Schnelle Hilfe hat er Tobias Gaida zu verdanken. Der 36-Jährige ist auf dem Weg zum Fitnessstudio, als er den Angriff sieht. Er setzt einen Notruf ab, bringt Dieter Lehmann in die stabile Seitenlage und hält den Betrunkenen fest. Nachdem der Krankenwagen und die Polizei weg sind, kümmert er sich noch um den Enkel und bringt ihn zur Oma.

Preis für Zivilcourage

Für sein mutiges Eingreifen bekommt er beim Neujahrsempfang 2023 den Preis für Zivilcourage, den die Städte Ulm und Neu-Ulm erstmals verleihen, auf Initiative von Dieter Lehmann.