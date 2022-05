MAN und Bahn wollen selbstfahrende Lastwagen am Containerbahnhof testen

Am Containerbahnhof in der Nähe von Ulm beginnen im September die Praxistests für selbstfahrende Lastwagen. Das haben der Lkw-Hersteller MAN und die Deutsche Bahn am Dienstag bekannt gegeben. Die mit Kamera und Radar ausgestatteten selbst fahrenden Lastwagen sollen sich autonom im Terminal anmelden und Container zum Güterzug bringen oder dort abholen. MAN will die Technik bis Ende des Jahrzehnts anbieten. DB-Cargo verspricht sich dadurch einfachere und schnellere Abläufe in den Terminals. Weil immer mehr Güter transportiert werden, es gleichzeitig aber immer weniger Fahrer gibt, hoffen Lastwagen-Hersteller auf einen großen Absatzmarkt von selbstfahrenden Lastwagen. MAN hat bereits im Hamburger Hafen autonom fahrende Lastwagen getestet und erprobt zusammen mit Bosch, Leoni und Knorr-Bremse selbstfahrende Lastwagen auf der Autobahn.