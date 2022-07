Kleiner als geplant: Albert Einstein Discovery Center kommt in die Nähe des Bahnhofs

Das geplante Albert Einstein Discovery Center in Ulm soll deutlich kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Ein futuristisches Gebäude wird es jedenfalls nicht geben.

Zunächst soll das Einstein Center nur in Teilen der alten Paketposthalle am Ulmer Hauptbahnhof einziehen. Das teilte der Pressesprecher des Projekts auf SWR-Nachfrage mit. Die Halle müsse Schritt für Schritt umgestaltet werden. Sie befindet sich laut Pressesprecher in einem schlechten Zustand.

150. Geburtstag von Albert Einstein im Jahr 2029

Der 150. Geburtstag von Albert Einstein soll jedoch im Jahr 2029 in dem Discovery Center gefeiert werden. Nach und nach soll das multimediale Museum auf das gesamte Gebäude ausgeweitet werden. Am Ende soll ein Anbau dazukommen.

So sollte das Discovery Center ursprünglich aussehen:

Der Standort am Hauptbahnhof war von dem Verein des geplanten Erlebniszentrums favorisiert worden. Damit wird es künftig nur wenige Schritte von der Stelle entfernt sein, an der Einsteins Geburtshaus stand.

In der Paketposthalle in Ulm soll im Jahr 2029 der 150. Geburtstag von Albert Einstein gefeiert werden. SWR Carola Kührig

Tagesausflügler und Touristen könnten so besonders schnell und einfach das Discovery Center erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verein will ein multimediales Museum in Einsteins Geburtsstadt errichten, das die Erkenntnisse des weltberühmten Physikers für Besucher erlebbar macht.