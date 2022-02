Jugendlicher tritt in Ulm Polizisten in den Rücken

Ein weiterer Fall von Gewalt gegen Polizisten: In Ulm hat am Samstagabend ein Jugendlicher bei einer Kontrolle einen Beamten getreten. Der Angreifer konnte unerkannt fliehen.

Bei einer Kontrolle hat ein Jugendlicher am Samstag einem Polizeibeamten von hinten in den Rücken getreten. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Angreifer unerkannt fliehen.

Bei einer Polizeikontrolle in Ulm hat ein Unbekannter einem Polizisten in den Rücken getreten (Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance/ Markus Scholz

Eigentlich waren die Polizisten des Reviers Ulm-Mitte gegen 21:20 Uhr wegen eines anderen Einsatzes am Albert-Einstein-Platz. Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich am abgestellten Streifenwagen auf und skandierte laut hörbar üble Beleidigungen in Richtung der Polizisten. Der mutmaßliche Rädelsführer der Truppe sei schließlich einen 40-jährigen Beamten mit vulgären Ausdrücken persönlich angegangen, weshalb er kontrolliert werden sollte, so die Polizei am Sonntag.

Vulgäre Beleidigungen und Gewalt gegen die Polizeibeamten

Der junge Mann widersetzte sich der Kontrolle und griff den Polizisten an. Dieser setzte Pfefferspray ein, worauf der Angreifer flüchtete. Der Beamte nahm die Verfolgung auf, wurde jedoch von einem anderen Jugendlichen aus der Gruppe von hinten in den Rücken getreten und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. In dem Tumult gelang es den Jugendlichen zu fliehen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beiden Schläger geben können.