Bei einem Polizeieinsatz in Neu-Ulm-Offenhausen sind am Freitag mehrere Polizisten beleidigt und bedroht worden. Die Beamten waren zur Unterstützung des Jugendamtes bei einer Familie in Offenhausen eingesetzt. Dabei verhielt sich ein 31-jähriger Mann wie schon tags zuvor den Jugendamtsmitarbeitern gegenüber äußerst aggressiv, so die Polizei. Der Mann wurde nach diversen Beleidigungen und Bedrohungen festgenommen und in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige.