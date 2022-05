Polizeitaucher haben am Dienstag in Ulm im Flüsschen Blau die Suche nach Beweisstücken trainiert. Wie das zuständige Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen bestätigte, handelte es sich dabei um eine routinemäßige Übung. Es ging nicht um die Beweissicherung in einem konkreten Fall. Bei dieser Übung war dem ersten Anschein nach nichts Beweisrelevantes dabei, so eine Sprecherin. Die eigentliche Auswertung könne jedoch Wochen dauern.