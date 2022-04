Polizeitaucher suchen erneut nach Messer in der Donau

Nach dem gewaltsamen Tod eines 40-Jährigen in Neu-Ulm haben Polizeitaucher am Mittwoch erneut in der Donau nach der Tatwaffe gesucht. Allerdings ohne Erfolg. Die Taucher der Bereitschaftspolizei Dachau suchten bereits zum zweiten Mal den Donaugrund zwischen Ulm und Neu-Ulm nach dem Messer ab, mit dem der 40-Jährige kurz Weihnachten im ehemaligen Bad Wolf bei einem Trinkgelage erstochen worden sein soll. Zwei Verdächtige aus dem Obdachlosen-Milieu waren kurz nach der Tat festgenommen worden. Allerdings fehlt bislang die Tatwaffe. Wegen der Suchaktion waren Rad-und Fußwege am Donauufer bei der Gänstorbrücke gesperrt. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, wurde die Tatwaffe auch diesmal nicht gefunden. Deshalb werde nun eine dritte Suchaktion angesetzt.