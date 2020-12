Baden-Württemberg benennt als bundesweit erstes Land Polizeirabbiner. Für Württemberg wird der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik berufen, für den badischen Landesteil Moshe Flomenmann aus Lörrach.

Wie seine Aufgabe als neuer Polizeirabbiner im Detail aussehen wird, das weiß Shneur Trebnik noch nicht. Fest stehe aber, dass er ein Ansprechpartner für die Polizisten und Polizistinnen im Land sein wird, egal ob jüdischen oder anderen Glaubens. "Wir müssen selbst sehen, wie sich das entwickelt", sagt Trebnik. Seine Aufgaben reichen von der Seelsorge über Informationen im Rahmen der Polizeiausbildung bis hin zu interreligiösen und interkulturellen Gesprächen, erzählt er.

Zweiter Polizeirabbiner kommt aus Lörrach

Während Shneur Trebnik für Württemberg eingesetzt wird, ist Moshe Flomenmann aus Lörrach für den badischen Landesteil zuständig. Das baden-württembergische Innenministerium hat am Mittwoch mit den Israelitischen Religionsgemeinschaften in Baden und in Württemberg eine Vereinbarung zur Benennung der Polizeirabbiner unterzeichnet, die zunächst für zwei Jahre gilt.

Der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik wird zum Polizeirabbiner berufen. SWR

"Wir setzen ein weiteres Ausrufezeichen für mehr Toleranz und Pluralismus", sagt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Berufung sei ein Ausdruck des Vertrauens und der Wertschätzung zwischen dem Land und den jüdischen Gemeinden, hieß es von der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg.

Neues Amt als Antisemitismus-Prävention

Trebnik hält seine neue Aufgabe als Polizeirabbiner für zeitgemäß. Gerade heutzutage müsse sich die Polizei mit Antisemitismus und Sicherheitsfragen der jüdischen Gemeinden auseinander setzen. Dabei sei es wichtig, auch mit jüdischen Bürgern zu sprechen.

"Es ist angebracht, einen Ansprechpartner zu haben." Polizeirabbiner Schneur Trebnik

Die Beamten sollen Vorbild in der Antisemitismus-Prävention werden. In den vergangenen Monaten machten beispielsweise interne Chatgruppen der Polizei in Baden-Württemberg Schlagzeilen, in denen rechtsextreme Äußerungen und Abbildungen geteilt wurden. "Ich glaube, das ist auch einer der Anreize gewesen, warum es einen Polizeirabbiner in Baden-Württemberg geben wird, um sowas zu vermeiden", sagt Trebnik. Er wolle Sachen im Vorfeld angehen und nicht abwarten, bis es brennt.