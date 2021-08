per Mail teilen

Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht zum Freitag einen Vermissten in Elchingen im Landkreis Neu-Ulm gesucht. Der 25-Jährige war zunächst im Straßenverkehr aufgefallen, später fand die Polizei nur seinen Rucksack. Daraufhin wurde die Suche gestartet und auch auf den angrenzenden Ulmer Stadtrand ausgedehnt. In den frühen Morgenstunden meldete sich der Gesuchte dann bei Verwandten.