Ein vermisster Mann ist am Donnerstagabend in Lorch (Ostalbkreis) mit Hilfe eines Polizeihubschraubers im Wald gefunden worden. Spaziergänger hatten der Polizei am Nachmittag eine Person gemeldet, die einen verwirrten Eindruck machte. Wie sich herausstellte, wurde seit dem Mittag in der Diakonie Stetten im Remstal ein 36-jähriger Bewohner vermisst. Der Rettungshubschrauber suchte das Waldstück ab, am frühen Abend wurde der Vermisste gefunden. Er war gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Mit einer Unterkühlung kam er ins Krankenhaus.