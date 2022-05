Polizeieinsatz wegen angeblicher Suizidandrohung

Eine angebliche Suizidandrohung hat am Samstag in Aalen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dahinter steckte allerdings eine Falschnachricht über einen gehackten Account in den sozialen Medien.

Die Einsatzkräfte waren mit schusssicheren Westen und Schutzschilden ausgerüstet, weil zu Beginn nicht auszuschließen war, dass eine Gefahr für die Beamten bestand, so die Polizei. onw-images / Marius Bulling Die Nachricht der betreffenden Person, sich das Leben nehmen zu wollen, wurde zuvor über die sozialen Medien geteilt. Während des Einsatzes konnte die Polizei telefonisch Kontakt zu der Person herstellen. Dabei stellte sich heraus, dass sie gar keine derartige Nachricht verfasst hatte. Der Account in den sozialen Medien der Person war zuvor gehackt worden. Der Handybesitzer erfreute sich bester Gesundheit, hieß es. Polizeieinsatz wegen Suizidandrohung: Einsatzkräfte mit schusssicheren Westen und Schutzschilden Die Einsatzkräfte waren mit schusssicheren Westen und Schutzschilden ausgerüstet, weil zu Beginn nicht auszuschließen war, dass eine Gefahr für die Beamten bestand, so die Polizei. Kursierende Gerüchte, dass die Polizei ein Haus stürmen wollte, entbehrten jedoch jeglicher Grundlage.