In Ulm ist am Donnerstag ein mutmaßlicher islamistischer Terrorfinanzierer vorläufig festgenommen worden. Bundesweit waren elf weitere Wohnungen durchsucht worden.

Einsatzkräfte von Bundes- und Landeskriminalamt sind am Donnerstag auch im Raum Ulm/Neu-Ulm an Ermittlungen gegen ein internationales Netzwerk zur islamistischen Terrorfinanzierung in Syrien beteiligt gewesen. In Ulm wurde ein Mann vorläufig festgenommen. Ihm wird nach Angaben der Generalbundesstaatsanwaltschaft unter anderem die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Weitere Tatverdächtige festgenommen

Gegen den Mann aus Ulm wurde Haftbefehl beantragt, er soll noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Zudem wurden in München und Delmenhorst zwei weitere Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen weiteren Mann mit deutschem Pass sowie um eine Frau, die auch noch die kosovarische und die serbische Staatsangehörigkeit hat.

Netzwerk zur Terrorfinanzierung

Die drei sollen an einem internationalen Netzwerk zur islamistischen Terrorfinanzierung in Syrien beteiligt gewesen sein. Das Geld, das über das Netzwerk gesammelt wurde, sollte laut Bundesanwaltschaft der Gruppierung Haiat Tahrir al-Scham (HTS) zugutekommen, einem Zusammenschluss militant-islamistischer Terrororganisationen, die Syriens Präsidenten Baschar al-Assad stürzen wollen. Zentrale Figur sei ein Mann in Syrien, der den Spendenaufruf über das Internet gestartet habe.