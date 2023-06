Schule wurde am Mittag geräumt

Der Hinweis über eine Notruf-App hat am Donnerstagmittag am Schiller-Gymnasium in Heidenheim für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Kurze Zeit später folgte allerdings die Entwarnung.

Nach einem Einsatz am Heidenheimer Schiller-Gymnasium am Donnerstag haben die Einsatzkräfte Entwarnung gegeben. Gegen 11:30 Uhr war bei der Polizei ein Notruf über eine App eingegangen. Video herunterladen (15,7 MB | MP4) Schiller-Gymnasium: Laut Polizei keine Gefahr für Schüler und Lehrkräfte Darin war laut Polizei die Rede von einem Mann, der mit einer Schusswaffe in die Schule gestürmt sein soll. Das habe sich bei der Durchsuchungsaktion vor Ort nicht bewahrheitet. Es habe nie eine Gefahr für Schüler oder Lehrkräfte bestanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Als die Einsatzkräfte an dem Gymnasium in Heidenheim ankamen, hatte gerade die Pause begonnen. Das Gebäude sei geräumt worden, Schüler und Lehrkräfte hätten das Gymnasium verlassen. Notruf kam von ausländischem Handy Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wer den Notruf abgesetzt hat. Ausgegangen war er dem Sprecher zufolge von einem ausländischen Handy.