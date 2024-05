Polizeieinsatz wegen Liebeskummer: Junge Niederländerin läuft in Ulm-Seligweiler von Eltern weg

Der Liebeskummer einer Jugendlichen hat an einer Raststätte in Ulm für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Mädchen aus den Niederlanden war mit seiner Familie auf dem Rückweg aus dem Italienurlaub.

Da waren offenbar ganz große Gefühle im Spiel. Eine 15-Jährige aus den Niederlanden hat am Wochenende an der A8 bei Ulm für einen Polizeieinsatz gesorgt, der Grund war Liebeskummer.

Das Mädchen hatte sich während einer Rast in Ulm-Seligweiler mit seinen Eltern gestritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. In einem unbeobachteten Moment lief das Mädchen von seinen Eltern weg. Kurz darauf meldete sich die Jugendliche per Handy und kündigte an, zu ihrer Urlaubsliebe nach Italien zurückzulaufen.

Polizeieinsatz wegen Liebeskummer: Beamte finden 15-Jährige in Supermarkt

Die Eltern verständigten daraufhin die Polizei - und die startete eine Suchaktion. Sie fand die 15-Jährige "nach geraumer Zeit" in einem sechs Kilometer entfernten Supermarkt. Tochter und Eltern wurden wieder zusammengebracht. Danach fuhr die Familie gemeinsam weiter. Aber nicht zurück nach Italien, sondern in die Niederlande.