Ein zirka 25-jähriger Mann hat am Freitag in Ulm für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Er wollte mit einem gefälschten Rezept in einer Apotheke ein Medikament abholen. Die Apotheke rief die Polizei. Der Mann konnte jedoch fliehen. Seine Spur verlor sich auf dem Gelände der List-Schule. Sie wurde deshalb von der Polizei abgeriegelt und durchsucht. Allerdings ohne Erfolg. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und Hinweise auf den jungen Mann.