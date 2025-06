Die Polizei ist am Mittwoch in Ulm bei einem Treffen der Auto-Poser- und Tuning-Szene mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Hunderte aus der Szene hatten sich versammelt.

Am Mittwochabend haben sich Hunderte aus der Auto-Poser- und Tuning-Szene auf einem Parkplatz in der Ulmer Friedrichsau getroffen. Das Polizeipräsisium Ulm war laut Mitteilung von Freitag mit einem großen Aufgebot im Stadtgebiet im Einsatz, um gegen Verkehrsverstöße und Lärmbelästigungen vorzugehen. Unterstützung kam von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz. Gegen 23 Uhr verließ die Poser-Szene mit ihren Fahrzeugen Ulm in Richtung Industriegebiet Donautal und anschließend nach Ulm-Lehr.

Dutzende Autos bei Polizeieinsatz kontrolliert

Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 60 Fahrzeuge der Poser- und Tuningszene. Ein Gutachter stellte an fünf Fahrzeugen erhebliche Mängel fest. Drei der Autos lagen so tief, dass die Reifen den Radkasten streiften. Bei zwei Autos waren Teile eingebaut, die nicht von Sachverständigen abgenommen worden waren. Bei allen fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen und die Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen. Insgesamt gab es Beranstandungen bei 15 Fahrzeugen. Am Donnerstagfrüh gegen 3 Uhr waren die Kontrollen beendet.

Strafverfahren wegen Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Einen 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, nachdem er sich in der Nacht zum Donnstag eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte. Um kurz nach 2 Uhr fuhr er auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Ulm-Lehr schnelle Kurven und kam ins Driften. Eine Streifenbesatzung wollte den Fahrer kontrollieren. Der 22-Jährige flüchtete vom Parkplatz, schaltete das Licht aus, fuhr innerorts bis zu 100 Kilometer pro Stunde und beschleunigte auf der B10 auf bis zu Tempo 150. Dann hielt er schließlich an. Sein Führerschein und sein Auto wurden beschlagnahmt.

Auto-Poser Szene: Auffälliges per E-Mail melden

Die Ulmer Polizei kündigte weitere Kontrollen gegen die Poser- und Tuningszene im Stadtgebiet sowie den Landkreisen in ihrem Zuständigkeitsbereich an. An die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse ulm.pp.poser@polizei.bwl.de können Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin auffällige und lärmende Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Die Polizei in Ulm nimmt derartige Hinweise auch telefonisch oder persönlich entgegen.