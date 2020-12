per Mail teilen

Die Polizei ist mit verstärkten Kräften im Bereich der Waldorfschule am Ulmer Kuhberg im Einsatz. Einen Amokalarm bestätigte die Polizei bislang nicht. Am Donnerstagmittag war eine verdächtige Person gemeldet worden.

Das Gelände am Kuhberg in Ulm ist seit 12 Uhr weiträumig abgesperrt. Um was für eine verdächtige Person es sich handelt, dazu gab es bisher keine Angaben von der Polizei. Kinder hätten den Hinweis gegeben, hieß es. Daraufhin habe sich die Schule bei der Polizei gemeldet.

Einsatzkräfte überprüften das betroffene Schulgebäude. Der Bereich zwischen Römerstraße und Königstraße ist noch gesperrt. Straßenbahn und Busse fahren dort momentan nicht.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort z-media, Ralf Zwiebler

Die Schülerinnen und Schüler durften das Gebäude am Donnerstagnachmittag verlassen, sie wurden zu ihren Eltern in der Kuhberghalle gebracht. Für Eltern wurde dort laut der Ulmer Polizei eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort seien auch Notfallseelsorger vor Ort.