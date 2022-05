per Mail teilen

Die Polizei in Nördlingen meldet mehrere Einsätze während des Stabenfestes am Freitagabend. Bei einer Schlägerei erlitt ein 57-Jähriger schwere Gesichtsverletzungen. Bei einem weiteren Vorfall ging ein 34-jähriger Mann auf einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes los. Außerdem musste ein 18-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen werden, nachdem er mehrfach die Beamten angepöbelt hatte.