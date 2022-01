Vier Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Insgesamt vier Polizisten sind in den vergangenen zwei Tagen verletzt worden. Zwei Beamte wurden bei der Kontrolle einer Gruppe angegriffen, zwei von einem bewaffneten Mann.

Bei Einsätzen sind in den vergangenen zwei Tagen vier Polizeibeamte verletzt worden - bei einer Festnahme MIttwochabend in Aalen und Donnerstagabend bei einer Kontrolle in Gschwend-Honkling.Wegen einer Ölspur waren die Beamten in den Gschwender Teilort Honkling gerufen worden. Dort trafen sie auf eine zehnköpfige Gruppe Betrunkener, die eine Personenkontrolle verweigerten. Ein 26-jähriger Mann trat zunächst einem Polizisten in den Bauch und ins Gesicht. Als eine Polizistin ihrem Kollegen zur Hilfe eilte, ging der Bruder des Angreifers auf die Beamtin los, die mit dem Kopf auf den Boden stürzte. Erst nachdem weitere Streifen hinzukamen, konnten die Brüder festgenommen werden, so die Polizei.

In Aalen wurden in der Nacht zu Dreikönig zwei Polizisten leicht verletzt, als sie einen mit Schlagstock und Messer bewaffneten Mann festnahmen. Der 40-Jährige war laut Polizei äußerst aggressiv und ging auf die Beamten los. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten außer dem Schlagstock auch ein selbst gebautes Faustmesser und eine weitere selbstgebaute Waffe. Der Mann kam wegen seines Zustandes in die Psychiatrie.